België herdenkt 22/3, 1 jaar later

22 maart 2016

Op 22 maart 2016, precies een jaar geleden ontplofte om 7u58 een eerste bom nabij de balie van Brussels Airlines in de vertekhal van Zaventem. Enkele seconden later ontplofte een tweede bom aan de rechterkant van de vertrekhal. De balans was enorm: 14 doden, onder hen ook de 2 daders en meer dan 100 gewonden. Ruim een uur later om 9u11 werd een nieuwe aanslag gepleegd op een metro in het station Maalbeek. Daar kwamen 21 mensen om het leven.

Herdenkingen op Zaventem

Dit drama wordt vanmorgen herdacht met verschillende plechtigheden. De eerste vindt plaats voor de vertrekhal op Zaventem en zal bijgewoond worden door koning Filip en koningin Mathilde en premier Charles Michel. Om precies 7u58 zal er een minuut stilte gehouden worden. Op dat ogenblik zal ook het vliegverkeer op Zaventem volledig stilgelegd worden.

Aansluitend zal het kunstwerk ‘Flight in Mind’ opnieuw onthuld worden. De creatie van Olivier Strebelle was jarenlang een populaire verzamelplaats in de vertrekhal van Brussels Airport. Maar het kunstwerk raakte bij de aanslagen zwaar beschadigd. Het kunstwerk werd bewust niet hersteld om de herinnering aan het drama en de slachtoffers levend te houden. Wel werd het kunstwerk gerestaureerd en heeft het een plek gekregen aan het begin van de toegangsweg naar de luchthaven in Zaventem. Bij de onthulling zal Arnaud Feisst, CEO van Brussels Airport, hulde brengen aan de slachtoffers.

Herdenkingen in Brussel

Een uur later zullen er ook in Brussel verschillende herdenkingen plaatsvinden. Het metrostation Maalbeek blijft tot 10u30 gesloten. Ook de omgeving is afgesloten voor alle verkeer.

1 minuut stilte in alle scholen

Vandaag zullen ook alle scholen de dag starten met een minuut stilte. Alle onderwijsverstrekkers gaan in op de vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslagen van een jaar geleden in Brussel en Zaventem te herdenken.