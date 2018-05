"Belgische friet promoten is mijn levensdoel"

Van 1978 tot 2002 was Merchtemnaar en frietspecialist Eddy Cooremans een van de bekendste frituristen in de hele regio. Hij baatte een frituur in Humbeek uit. Maar sinds hij daarmee stopte, is hij al 15 jaar lang hét boegbeeld van de Belgische friet. Hij hielp mee aan de realisatie van het frietmuseum in Brugge waaraan hij in 2008 zijn indrukwekkende collectie oude frietketels -waaronder één er nog werkte op kolen-, frietsnijmachines, postkaarten over frieten, uithangborden, enzomeer schonk. Hij had het allemaal jarenlang opgestapeld in zijn schuur. En na de opening van het frietmuseum bleef Cooremans zich inzetten voor de promotie van de Belgische friet. Hij gaf tevens vele spreekbeurten over de geschiedenis van de friet, is de grote promotor in de regio van de 'Week van de Friet' en reist nu voor verschillende aardappel- en frietfederaties Navefri, Belgapom en de VLAM de wereld rond.

"De friet promoten is mijn levensdoel en ik doe dit nu al meer dan 15 jaar op internationaal gebied", zegt Eddy Cooremans trots. Hij is nog maar net terug uit het Verre Oosten. "Ik bakte er échte Belgische frieten in het grootste handelscentrum van Bangkok. De hele promotietour past in de actie van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking en de VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Die voeren al enkele jaren actie om België in de markt te zetten als hét frietland en het reist daarvoor de wereld rond. Vijf Belgische ambassades in Zuidoost-Azië (Maleisië, de Filipijnen, Indonesië, Thailand en Vietnam) krijgen zo een eigen frietkot, waarmee ze op evenementen kunnen uitpakken om de Belgische friet te promoten."

Eddy Cooremans maakt zich ook al op voor een nieuwe internationale promotieronde van de Belgische Friet. Cooremans: "In 2020 is er de 35ste Wereldtentoonstelling in Dubai. Na het geweldig succes van het Belgische frietkraam tijdens de Wereldtentoonstelling in Milaan in 2015, hopen we dit te kunnen herhalen in Dubai om zo onze frietcultuur nog meer te verspreiden."