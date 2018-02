Belgische topmanagers steunen Brussels Airlines

Zowat vijftig Belgische topmanagers pleiten in een open brief voor het behoud van Brussels Airlines. Vandaag wordt wellicht duidelijk welke toekomst de luchtvaartmaatschappij nog heeft binnen moederbedrijf Lufthansa.

De geruchten doen al een tijd de ronde dat Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, de maatschappij volledig wil doen opgaan in lowcostairline Eurowings. En dat willen de vijftig Belgische topmanagers niet zien gebeuren. “Het is cruciaal dat Brussels Airlines, samen met haar vele partners, de hub in Brussel en het netwerk van vluchten naar Europa en de rest van de wereld verder kan ontwikkelen. België en Brussel, hoofdstad van Europa, hebben deze connectiviteit nodig om competitief te kunnen blijven in een steeds verder globaliserende wereld waarin de concurrentie steeds sterker wordt”, klinkt het in de open brief. Die werd onder meer ondertekend door ), Herman Daems (BNP Paribas Fortis), Bert De Graeve (Bekaert, Telenet), Michèle Sioen (Sioen) en Axel Miller (D’Ieteren).