Belgocontrol: 7 % minder vluchten, gemiddeld 0,48 minuten vertraging

Als gevolg van de aanslagen is het aantal vluchten op Zaventem vorig jaar teruggelopen met bijna 7 %. De gemiddelde vertraging van ene vlucht liep ook op tot 0,48 minuten. Dat is een gevolg van de extra veiligheidsmaatregelen en de stiptheidsacties van de luchtverkeersleiders. De cijfers staan te lezen in het jaarverslag van Belgocontrol.

De aanslagen van maart 2016 hebben volgens Belgocontrol-topman Johan Decuyper ook positieve gevolgen. "Zo weten we dat we sneller onze verkeersleiders kunnen inzetten op verkeerstorens in regionale luchthavens als Brussel zou getroffen worden", aldus Decuyper.

De komende 3 jaar zullen naar schatting 20 buitenlandse verkeersleiders voor Belgocontrol in Steenokkerzeel komen werken. In afwachting van voldoende zelf opgeleid personeel, moeten die krachten de nood aan extra luchtverkeersleiders ledigen. De buitenlandse luchtverkeersleiders zullen worden ingezet in CANAC 2, het luchtverkeersleidingscentrum in Steenokkerzeel.

Ondanks de aanslagen boekte Belgocontrol vorig jaar een nettowinst (26,4 miljoen euro) en dat al voor het vierde jaar op rij. Dank zij de financieel goede situatie kan Belgocontrol weer gaan investeren in infrastructuur en personeel. Zo verwacht het bedrijf dit jaar 75 voltijdse equivalenten te kunnen aanwerven.