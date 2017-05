Belgocontrol krijgt versterking van militaire luchtverkeersleiders

In 2019 krijgen de civiele luchtverkeersleiders van Belgocontrol in Steenokkerzeel versterking van de militaire luchtverkeersleiders. Zij verlaten hun basis in het Oost-Vlaamse Semmerzake. Vrijdag werd een protocolakkoord over de verhuizing ondertekent door minister van Mobiliteit François Bellot en minister van Defensie Steven Vandeput.