Bellingen neemt afscheid van Marcel Seghers

In het kerkje van Bellingen was er vanmorgen de afscheidsdienst ter ere van oud-burgemeester en oud-volksvertegenwoordiger voor de VLD, Marcel Seghers. Seghers overleed vorige week op 81-jarige leeftijd.

Het kerkje van Bellingen was veel te klein voor alle mensen die een laatste groet wilden brengen aan Marcel Seghers. Naast familieleden en vele vrienden onder de aanwezigen onder meer Walter Zelderloo, provincieraadslid voor Open Vld en Maggie De Block, minister van sociale zaken en volksgezondheid (Open Vld).

Marcel Seghers overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Seghers werd burgemeester van Bellingen in 1970 en bleef burgemeester tot 1976, tot aan de fusie. Nadien was hij in Pepingen nog gemeenteraadslid en schepen. Seghers was zeer actief in het lokale sociale leven, ondermeer als één van de stuwende krachten achter de Halfoogstfeesten van Bellingen.

In 1994 werd hij volksvertegenwoordiger voor de Open Vld in opvolging van Annemie Neyts.

Marcel Seghers was ook één van de mede-oprichters van RINGtv.