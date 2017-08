Bemiddelaar moet Uplace uit het slop redden

De Vlaamse regering heeft een bemiddelaar aangesteld die het dossier rond Uplace uit het slop moet halen. Dat meldt De Tijd. De bedoeling is dat de bemiddelaar een aangepaste versie van het project uitwerkt, dat ook de tegenstanders kan overtuigen. Veel tijd heeft de bemiddelaar niet want het project dreigt eind september definitief te worden afgekeurd door de Raad van State.

Voor de bemiddeling doet de Vlaamse overheid een beroep op topambtenaar Wim Van Asschot. Hij zit achter de schermen aan tafel met enerzijds Uplace en anderzijds Hans Bonte (Sp.a), de burgemeester van Vilvoorde, zijn Leuvense collega Louis Tobback (Sp.a) en ook de handelsvereniging UNIZO. De bedoeling is om met hen tot een lightversie van het project te komen waar iedereen mee kan leven. De overheid hoopt dat vervolgens de beroepen tegen Uplace worden ingetrokken. Slaagt de bemiddelaar niet in zijn opzet, dan valt eind september waarschijnlijk definitief het doek over het geplande winkelcomplex. In dat scenario mag de Vlaamse overheid zich verwachten aan een miljoenenclaim van Uplace. (foto Uplace)