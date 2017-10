Ben Weyts gaat voor burgemeesterssjerp in Beersel

Gisteren maakte N-VA in café ‘De 3 Patrijzen’ in Dworp bekend dat Ben Weyts bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen lijststrekker is. Weyts wil graag burgemeester worden van Beersel, maar enkel van zodra hij geen minister meer is.