Bende opgepakt voor ramkraken in o.m. Asse en Ternat

De bende hield zich schuil in een kraakpand in Merelbeke. Bij de inval woensdag trof de politie er 14 Roemenen aan. Een aantal probeerden te ontsnappen maar werden achteraf ingerekend. 11 onder hen werden uiteindelijk verhoord en zes werden door de onderzoeksrechter ook aangehouden.

De politie kwam de bende op het spoor in april na een inbraak in Gavere en een ramkraak op een benzinestation in De Pinte. De bende wordt ook gelinkt aan tal van andere diefstallen en ramkraken op gsm-winkels en benzinestations in onder meer De Pinte, Gent, Deinze, Temse, Asse en Ternat. Vaak gooide zij met een riooldeksel de deur of het raam in en gingen ze vervolgens met de buit aan de haal.