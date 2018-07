Beperkte hinder door renovatie van drie bruggen over de Ring

De werkzaamheden aan de drie bruggen op de Binnen- en Buitenring rond Brussel zullen vooral ’s nachts plaatsvinden. Elke nacht zal er tussen 20 uur en 06 uur gewerkt worden. Het verkeer zal daar dan via één of twee rijstroken moeten rijden. Ter hoogte van de werfzone zal een snelheidsbeperking gelden van 90 kilometer per uur.

Geluidshinder

Mogelijk krijgen de bruggen ook een nieuwe waterafstotende beschermlaag. Daarvoor moet men de bestaande betonstructuur kogel- en zandstralen. Dit zou de eerste twee weken van augustus gebeuren en kan geluidshinder met zich meebrengen.

De brug over de Ring in de Gergelstraat in Wezembeek-Oppem krijgt ook een nieuwe bovenbouw. Die werkzaamheden beginnen op 6 augustus en moeten eind september klaar zijn. Hierdoor zal de oprit Wezembeek-Oppem van de Ring in de rijrichting Namen/Waterloo ’s nachts worden afgesloten. Er wordt een lokale omleiding aangegeven.

Foto: Wegen en Verkeer