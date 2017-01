In Halle is de Bergensesteenweg tussen het Bevrijdingsplein en Lembeek weer open in beide richtingen. De voorbereidende werken zijn achter de rug. Nu wordt gestart met de aanleg van nieuwe fietspaden.

De Bergensesteenweg tussen het Bevrijdingsplein de brug van de A8 in Lembeek is sinds een aantal weken eenrichtingsverkeer. Maar sinds dit weekend is er weer verkeer mogelijk in beide richtingen. Ook de afrit van de A8 is weer open. Nu wordt gestart met de aanleg van nieuwe fietspaden.