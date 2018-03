Bert Kruismans schiet scouts Hekelgem te hulp

In 2019 willen de scouts van Hekelgem (Affligem) starten met de bouw van nieuwe lokalen. De blokhut waarin ze nu zitten is al meer dan 50 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Maar een nieuwbouw kost handenvol geld. Daarom schakelt de jeugdbeweging de hulp in van een bekend oud-lid. Comedian Bert Kruismans speelt op 24 maart een benefietshow, getiteld "Bert Kruismans bouwt een blokhut".

De scoutscarrière van Bert Kruismans begon in 1976, toen hij 10 jaar was: “Om je een idee te geven, de bomen die hier staan en vrij hoog zijn, ik heb die nog weten planten. Die waren kleiner dan ikzelf, lang geleden. Dus ik heb hier heel veel meegemaakt.” En precies daarom wil Kruismans helpen.

De plannen voor een nieuwe blokhut zijn klaar. Die werden getekend door een lid van het oudercomité. Nu moet de spaarpot alleen nog aangevuld worden om in 2019 te kunnen starten met de bouw. Kruismans wil zijn steentje bijdragen door op 24 maart een benefietconcert te geven in cultuurzaal Sanderus in de Bellekouter in Affligem. Tickets voor de voorstelling "Bert Kruismans bouwt een blokhut" kan je bestellen op de website van de scouts: www.pajotten.be.