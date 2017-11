Beruchte landbouwer uit Gooik voor vierde keer veroordeeld

In 2016 werd de man al drie keer veroordeeld door de rechtbank voor onder andere valsheid in geschrifte en weerspannigheid. Begin september van dit jaar moest de man zich opnieuw verantwoorden voor twee incidenten met de politie.



In maart 2014 viel de beruchte landbouwer een politieman aan bij een dispuut over een haag van een buurtbewoner. Zijn zoon had de haag in de vernieling gereden waarna de landbouwer ter plaatse kwam en was ingereden op een politieman. Vervolgens was hij uitgestapt om de agent enkele klappen uit te delen. De politieman hield er een polsbreuk aan over. Voor die feiten krijgt hij nu 10 maanden cel en 600 euro boete. Zowel de gevangenisstraf als de geldboete zijn voor de helft met uitstel. Na het incident kreeg de politie de opdracht om het voertuig van de landbouwer in beslag te nemen, maar die wagen stond inmiddels bij zijn schoonbroers. Toen de politie kwam aankloppen, weigerden die het voertuig aan te geven. Een van de schoonbroers kreeg een celstraf van 4 maanden effectief voor weerspannigheid.



De landbouwer werd ook vervolgd voor een andere incident met de politie op 11 april 2014. In het raam van een onderzoek naar een ongeval was de politie naar de boerderij van de man gereden om hem enkele vragen te stellen. Volgens de boer betraden de agenten zijn erf zonder zijn toestemming, waarop hij zijn honden op hen af stuurde. Pas toen de agenten hun wapen trokken, hield hij het dier in bedwang. De landbouwer en zijn zoon werden vervolgd voor weerspannigheid en wederrechtelijke vrijheidsberoving omdat ze zouden geweigerd hebben de poort te openen toen de agenten weg wilden, maar de rechter achtte de feiten niet bewezen.