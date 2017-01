Beschermde boom verhindert aanleg parking in Mollem

De gemeente Asse wil het het kerkplein van Mollem vernieuwen en tegelijkertijd vergroenen. De parkeerplaatsen achter de Sint-Stefanuskerk zouden moeten wijken voor een smallere rijweg en brede voetpaden. In de plaats plande de gemeente een extra parkeerterrein in de tuin van de pastorie. Maar dat zal wellicht niet lukken, want in de pastorietuin staat een beschermde boom. Het gemeentebestuur moet nu op zoek naar een alternatief.