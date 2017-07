Beschuldigde moord prostituee in Ternat vraagt vrijspraak

De man die eind vorig jaar veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor de moord op een prostituee langs de E40 in Ternat en voor de verkrachting van een andere vrouw, vraagt in beroep voor beide beschuldigingen de vrijspraak. Volgens zijn advocaat zijn er onvoldoende bewijzen in deze zaken.

In 2010 werd langs de E40 in Ternat het lichaam van een Brusselse prostituee aangetroffen. De vrouw was gedood met 22 messteken. Spermasporen leidden naar Hamid En-Niya, een 33-jarige man die volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk de moordenaar was. Onterecht, zo zegt de advocaat van de beschuldigde, want verder werden geen DNA-sporen op het lichaam aangetroffen. Daarom pleitte de advocaat voor het hof van beroep de vrijspraak en dat deed hij ook in een andere zaak waarbij dezelfde man veroordeeld werd voor de verkrachting van een vrouw uit Schaarbeek. De uitspraak volgt op 3 oktober.