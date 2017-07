Wie langs de Mechelsesteenweg in Steenokkerzeel rijdt, heeft hem misschien al zien staan. Al een tijdje is een vliegtuig van de Congolese vliegtuigmaatschappij EC Air verbannen naar een uithoek op de luchthaven van Zaventem.

In oktober vorig jaar moest EC Air al zijn vluchten annuleren omdat het achterstallige betalingen heeft. Op vraag van de rechter werd ook dit toestel in beslag genomen. Hoe lang het toestel nog in Zaventem blijft staan, is nog onduidelijk.