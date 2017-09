Beslissing bouwproject Groenloo in Vilvoorde uitgesteld

Vorige week werd er nog actie gevoerd door het Groenloo-comité en Zo Mobiel Lef tegen het bouwproject op de Kodaksite in Koningsloo (Vilvoorde). In principe had het stadsbestuur maandagavond een beslissing moeten nemen. Maar na aandringen van het Groenloo-comité en oppositiepartij CD&V werd het punt van de agenda gehaald. Op die manier is er ruimte voor overleg met de omwonenden.

Eerder werd al eens een toegeving gedaan door het project met 30 wooneenheden te verkleinen. Maar voor het actiecomité Groenloo zouden er in de plannen nog eens 50 wooneenheden geschrapt moeten worden om de impact van dit bouwproject op de mobiliteit te beperken. Oppositiepartij CD&V reageert alvast tevreden. “Wie de wijk wat kent, weet dat er nu al heel wat mobiliteitsproblemen zijn. Tel daar nog eens 220 extra wooneenheden bij en je weet dat dit niet goed komt. Hopelijk gebruikt de stad de extra weken nu om intensief met de buurtbewoners te overleggen, in plaats van een beslissing op te leggen”, besluit CD&V-gemeenteraadslid Peter Van Kemseke.