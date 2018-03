Bestelwagen ramt muur in Sint-Pieters-Leeuw

In de Petrus Huysegomsstraat in Sint-Pieters-Leeuw raakte woensdagavond een auto van de weg. Het voertuig botste tegen een muurtje en kwam op zijn dak terecht. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden.

Tijdens de avondspits ramde een bestuurder van een bestelwagen een muur in de Petrus Huysegomsstraat in Sint-Pieters-Leeuw. De brandweer werd ter plaatse geroepen om de bestuurder uit het wrak te bevrijden. Over zijn verwondingen is niets bekend, maar de klap moet bijzonder hevig geweest zijn. Het motorcompartiment van de wagen vloog immers quasi helemaal uit elkaar. Hoe het komt dat de bestuurder de controle over de wagen verloor, is voorlopig onduidelijk. De straat bleef tijdens de bevrijdings- en takelwerken geruime tijd afgesloten.