Bestuurder gecrashte bestelwagen in Vilvoorde was minderjarig

De bestuurder werd na het ongeval opgepakt op verdenking van mensensmokkel en het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. Hij is bovendien minderjarig, zo blijkt intussen uit een mededeling van het parket.

De bestelwagen werd rond 3u vanmorgen al opgemerkt in Nijvel en werd achternagezeten door verschillende patrouilles van de politie. In een poging om de politie van zich af te schudden, voerde de bestuurder enkele gevaarlijke manoeuvres uit. Daarbij verloor hij rond 3u30 de controle over het stuur waardoor het busje van de weg raakte en over kop ging. De balans is zeer triest: 5 inzittenden raakten zwaargewond en verkeren in levensgevaar. De andere inzittenden kwamen er met lichtere verwondingen vanaf. (Lees ook: 'Ongeval met bestelwagen in Vilvoorde. Parket onderzoekt mensensmokkel') (Beelden VRT)