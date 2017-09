Bever niet langer in zee met Haviland voor bouw feestzaal

Het gemeentebestuur van Bever zet de samenwerking met intercommunale Haviland stop voor de bouw van een nieuwe feestzaal. Bever neemt het bouwproject zelf in handen.

"De gemeenteraad heeft de samenwerking met de intercommunale Haviland beëindigd omdat de voorstellen die zij hadden ingediend niet beantwoorden aan de lokale behoeften van onze gemeenschap en onze verenigingen", zegt Luc Deneyer, de burgemeester van Bever. Volgens de burgemeester was het budget ook veel te zwaar. "Het project was geraamd op 1 miljoen euro, waar het gemeentebestuur een bedrag van 500.000 euro had begroot."

En dus neemt Bever nu het heft in eigen handen en gaat het zich zelf ontfermen over het bouwproject. Bever maakt zich sterk dat het de bouw van de nieuwe feestzaal zal kunnen realiseren met het voorgestelde bedrag van 500.000 euro. De gemeente maakte een masterplan op waarin later ook de gebouwen van de voetbalclub geïntegreerd zullen zijn. Midden 2018 moet de feestzaal klaar zijn.

