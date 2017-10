Bewoners appartement Halle gered door rookdetector

Het heeft zondagochtend gebrand in een appartement in Molenerf in Halle. Niemand raakte gewond. De bewoners werden gewekt door hun rookdetector.

De hulpdiensten werden rond 4u15 opgeroepen voor hevige rookontwikkeling in een appartement in Molenerf. De bewoners, moeder en dochter, waren op dat moment al veilig en wel. Ze waren gewekt door een rookdetector. De situatie was uiteindelijk snel onder controle. In de living van de flat had een wasmand met handdoeken vuur gevat. De schade bleef beperkt. Na afloop konden de bewoners terug in hun appartement. Hoe de wasmand kon vuur vatten, is onduidelijk. Eén ding is wel duidelijk : zonder rookdetector had dit veel erger kunnen aflopen.