Bewoners klooster Eizeringen verhuizen

In het voormalige klooster in Eizeringen hadden de 13 bewoners en hun begeleiders wel 3 verdiepingen ter beschikking maar geen buitenruimte. In de nieuw aangekochte en gerenoveerde villa in de Louis Spaakstraat is er meer woon-en slaapruimte, een tuin en twee terrassen. De villa ligt dicht bij de Ninoofsesteenweg en niet ver van het Eizerenhof. In de villa zullen 13 volwassenen met een beperking samenwonen, ieder met een eigen ruime kamer. Vzw Zonnelied biedt momenteel reeds zorg op maat aan voor ruim 400 mensen met een beperking.