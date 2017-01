Bewoners Koningslo richten eerste buurtinformatienetwerk op in Vilvoorde

In de Vilvoordse wijk Koningslo hebben de buurtbewoners samen met de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) een buurtinformatienetwerk opgericht. Het is de eerste BIN in de stad Vilvoorde.

De strijd tegen woninginbraken is al jaren een prioriteit voor de lokale politiezone Vilvoorde-Machelen (VIMA). Regelmatig worden er extra patrouilles ingezet om inbrekers af te schrikken, maar ook op preventief vlak worden heel wat acties ondernomen. Zo gaan de adviseurs van de preventiecel regelmatig op stap met de wijkinspecteur om veiligheidsscans uit te voeren in risicovolle buurten en geven ze beveiligingsadviezen aan bewoners.

Intussen beschikt de stad Vilvoorde ook over een eerste buurtinformatienetwerk (BIN) in de wijk Koningslo. Leden van het BIN krijgen een waarschuwingsbericht wanneer inbrekers of verdachte handelingen gesignaleerd worden in de buurt. De politie vraagt de bewoners dan om mee uit te kijken naar deze verdachte zaken. Daarnaast ontvangen de leden regelmatig via e-mail preventieve tips en informatie over bepaalde acties of criminele fenomenen. Het BIN moet ook inwoners aanmoedigen om sneller verdachte handelingen te melden. Bewoners die willen aansluiten bij dit BIN of een nieuw BIN wensen op te richten in Vilvoorde, kunnen hiervoor de preventiecel van de politie contacteren.