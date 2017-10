Bewoners mobiliseren opnieuw tegen Eurostadion

Bewoners uit Strombeek, Laken, Wemmel, het actiecomité Stadion Parking C, N-VA, Groen en Vernieuwing bliezen gisteren verzamelen op Parking C. Ze staken de hoofden bij mekaar om bezwaren in te dienen tegen de plannen voor het Eurostadion. Voorlopig zijn er nog weinig van die bezwaren ingediend. Doel van de tegenstanders die gisteren vergaderden, is om 2.500 bewoners te motiveren om alsnog bezwaarschriften in te dienen.

"Het is heel kort dag, dus moesten we wel snel reageren", zegt Philippe Fierens namens het actiecomité Parking C dat verzamelen blies op Parking C. "We hebben overleg gepleegd om te zien hoe we de bezwaarschriften gaan opmaken tegen de omgevingsvergunningsaanvraag van Ghelamco voor het Eurostadion met bijhorende campus van kantoren, horeca, handel, enzomeer. We hebben maar 30 dagen tijd om dit te doen. Dat wij als leken het nieuwe dossier van zo'n ingewikkelde materie binnen 30 dagen moeten uitzoeken, vinden we onaanvaardbaar."

Ghelamco trok eerder zowel de procedures van de aanvraag voor de milieuvergunning als voor de bouwvergunning voor het Eurostadion en bijhorende kantoren- en vastgoedcampus op Parking C in en startte een nieuwe procedure. Zo probeert de bouwheer groen licht te krijgen via de zogenaamde 'omgevingsvergunning' om het dossier goedgekeurd te krijgen. Het openbaar onderzoek hiervoor loopt nog tot 10 november. Ghelamco maakte op de laatste infovergadering in het Fenikshof aan de buurtbewoners duidelijk dat het Eurostadion 10 procent kleiner zou zijn dan oorspronkelijk was voorzien. Er werden ook aanpassingen op het vlak van de mobiliteit in het vooruitzicht gesteld.

"Maar dat is een druppel op een hete plaat", gaat Fierens verder. "Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voorziet op de site Parking C 70.000 m2 aan oppervlakte die voor het project kan worden ingevuld, waarvan 50.000m2 voor recreatie en 20.000m2 voor kantoren. Wat Ghelamco voorstelt, gaat over een veelvoud van zo'n 450.000 m2. Dit is veel te groot. We zitten bovendien op één van de zwartste punten van de Ring. De propere lucht is hier ook helemaal opgebruikt. Wij gaan komende week iedereen mobiliseren om bezwaren in te dienen. Zodra onze nieuwe bezwaarschriften af zijn, mobiliseren we massaal. We gaan ook naar 2.500 sympathisanten en mensen die eerder onze petities steunden en ook bezwaren indienden, informeren over het openbaar onderzoek en hen uitleggen hoe ze bezwaar moeten indienen."

Het schepencollege van Grimbergen zal op 20 november een advies uitbrengen aan de Vlaamse regering. Die heeft dan 120 dagen de tijd om een beslissing te nemen over het project. Bij de bouw- en milieuvergunningsaanvraag die Ghelamco een jaar geleden indiende, liepen er respectievelijk 662 en 427 bezwaarschriften binnen. Voor de beide aanvragen gaf Grimbergen toen een negatief advies.