Bezieler Eurostadion voert druk op Grimbergen op

Alain Courtois, schepen van Sport in Brussel en bezieler van het Eurostadion, dreigt er in de Franse krant L’Echo mee om parking C te sluiten. Dat zou de omliggende straten opzadelen met een gigantisch parkeerprobleem. Hij voert zo de druk op Grimbergen op om de bouw van het Eurostadion snel mogelijk te maken.

Alain Courtois wil naar eigen zeggen tot het uiterste van het systeem gaan om ‘zijn’ Eurostadionproject te doen slagen. Dat project zit muurvast sinds de gemeenteraad van Grimbergen beslist heeft om de buurtweg die over parking C loopt niet af te schaffen. Onder meer op basis daarvan gaf Ruimte Vlaanderen eerder deze week een negatief advies voor de milieuvergunningsaanvraag.

Het voorstel op parking C dan maar te sluiten, is een wel heel drastische poging om uit de impasse te geraken. Als auto’s niet op parking C kunnen staan tijdens grote evenementen aan de Heizel, dan stijgt de parkeerdruk in de omliggende straten op het grondgebied van Grimbergen en Wemmel. Courtois hoopt met zijn voorstel om de medewerking van de gemeente Grimbergen af te dwingen. Of het een succesvolle tactiek is, zal nog moeten blijken?