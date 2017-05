Bezoek Trump is hoogdag voor spotters op Zaventem

Het bezoek van Trump aan ons land zal ook heel wat spotters naar Zaventem lokken die een glimp willen opvangen van de Air Force One.

Wanneer en op welke landingsbaan het presidentiële vliegtuig zal landen op Brussels Airport blijft omwille van de veiligheid een goed bewaard geheim. Dat zei dinsdagavond woordvoerster Anke Fransen van Brussels Airport. Maar dat zal de spotters niet weerhouden om massaal af te zakken naar Zaventem en Steenokkerzeel in een poging de Air Force One vast te leggen op de gevoelige plaat.

In werkelijkheid zijn er twee Air Force One’s. Deze identieke Boeing 747-200’s hebben de officiële benaming VC-25. Het is pas wanneer de president aan boord is, dat het zogeheten call sign ‘Air Force One’ wordt gebruikt. (foto archief RINGtv)