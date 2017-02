Bezoekersaantal Luchthavenhuis gehalveerd door aanslagen

Het Luchthavenhuis is een gezamenlijk initiatief van Brussels Airport Company, POM Vlaams-Brabant, Voka Halle-Vilvoorde, VDAB, De Lijn Vlaams-Brabant, de provincie Vlaams-Brabant en RESOC Halle-Vilvoorde met als bedoeling zoveel mogelijk vacatures op de luchthaven ingevuld te krijgen. De aanslagen van 22 maart verstoorden de werking echter ernstig. Zo kreeg het luchthavenhuis in 2016 gemiddeld 30 bezoekers per maand. In 2014 en 2015 was dat nog gemiddeld 80 per maand. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Lieve Maes (N-VA). "Door de aanslagen werd de dienstverlening tijdelijk verhuisd naar een andere locatie", aldus de minister. Ook een betere verspreiding van informatie bij VDAB en Actiris ligt volgens Muyters mee aan de basis van de daling.

Naast spontane bezoekers organiseert het Luchthavenhuis in het hele Vlaamse land ook infosessies om mensen warm te maken voor een job op de luchthaven.Deze aanpak heeft succes want van de werkzoekenden die een dergelijke infosessie volgden en een aangepast dossier hebben, is de helft momenteel aan het werk. Het aantal vacatures op de luchthaven gaat inmiddels echter in stijgende lijn. In 2016 waren er 621 vacatures bekend bij het Luchthavenhuis, tegenover 474 in 2015, 498 in 2014 en 424 in 2013.