Zo’n 70 mensen namen gisteren een duik in het meer van Genval in Overijse. En ze deden dat niet alleen om af te koelen.

Een duik nemen voor het goede doel. Dat was het opzet van de Big Jump gisteren in het meer van Genval in Overijse. Zo'n 70 mensen waagden de sprong. De Big Jump vond tegelijk plaats in heel Europa. Meer dan 100 000 mensen sprongen om 15 uur stipt in het water om hun vraag naar proper water aan de Europese leiders kracht bij te zetten. Thema dit jaar was de vervuiling door plastic.

