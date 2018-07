Bijkomende maatregelen in verband met botulisme

In Sint-Pieters-Leeuw worden bijkomende maatregelen genomen in verband met botulisme. Eerder was al besloten tot een toegansgverbod voor de Zuunbeek en te wachtbekkens. Nu is het voor landbouwers ook verboden om water te nemen om bijvoorbeeld hun velden te besproeien.

Rond de Zuunbeek is botulisme vastgesteld, een voor vogels en vissen dodelijke ziekte. Gisteren al werd een toegangsverbod tot de beek en de wachtbekkens in de buurt uitgevaardigd en nu gaat Sint-Pieters-Leeuw nog een stap verder. Het is nu ook verboden om water te nemen uit de Zuun, de wachtbekkens van de Zuun en de waterlopen die in de Zuun uitmonden.

De reden is dat het debiet van de Zuun extreem laag is waardoor de temperatuur van het water sterk is gestegen, op sommige plaatsen wel tot 27 graden. Dat maakt het noodzakelijk om alle maatregelen te nemen om het debiet van de Zuun zo laag mogelijk te houden. Bovendien kan het water besmet zijn en is het niet aangewezen om dat water voor om het even welke doeleinden te gebruiken.