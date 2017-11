Bijna 1 miljoen euro transformatiesteun voor Liedekerks bedrijf

Vlaams minister van Innovatie, Economie en Werk Philippe Muyters kent 924.376 euro transformatiesteun toe aan het Liedekerkse bedrijf Segers & Balcaen, gespecialiseerd in verpakkingen. Segers & Balcaen zal dankzij de steun fors kunnen investeren in innovatieve machines en opleiding van het personeel.

Segers & Balcaen startte in de jaren ’50 met de productie van artisanaal cellofaan. In de jaren ’90 werd het bedrijf een van de belangrijkste Europese spelers inzake flexibele verpakkingen. Momenteel maakt de firma in z’n afdelingen in Liedekerke en Diest verpakkingsmateriaal voor de food- en de non-foodsector.

Transformatie en innovatie

Segers & Balcaen investeerde de voorbije jaren in onderzoek om te testen of het in bepaalde verpakkingen kon werken met gerecycleerde grondstoffen. Dat blijkt mogelijk, maar niet met de huidige machines. Het bedrijf investeert daarom 15 miljoen euro in nieuwe machines en diende een dossier in bij minister Muyters om transformatiesteun te krijgen. Die steun komt er nu dus. Met de bijna 1 miljoen euro zal het bedrijf een nieuwe organisatiecultuur uitwerken en investeren in de grondige herscholing van het personeel. Dankzij de nieuwe machines zal er intern ook meer kunnen gerecycleerd worden en dat betekent dus minder afval. Samen met biogrondstofproducenten en universiteiten start Segers & Balcaen ook met een innovatief project rond bio-afbreekbaar plastic. Er komen ook 10 extra medewerkers om het hele verhaal tot een goed einde te brengen.