Bijna 18.500 schaatsers voor Halle Schaatst

Met 18.455 schaatsers zijn de organisatoren best tevreden. Het record is het niet. Dat werd neergezet in 2016 toen er meer dan 20.000 bezoekers waren voor Halle Schaatst. Dit jaar vielen kerstavond en oudejaarsavond in het weekend en sloot de piste al om 17 uur. Door het stormweer moest Halle Schaatst ook een voormiddag de deuren sluiten. De organisatoren poten in elk geval ook volgend jaar weer de schaatspiste neer in Halle.