Bijna 200 Grimbergse gezinnen laten samen stookolietanks saneren

De samenaankoop voor verplichte sanering van stookolietanks in Grimbergen is een succes. Liefst 191 gezinnen maakten van het aanbod dat de gemeente eind vorig jaar voorstelde, gebruik. De samenaankoop resulteert in kortingen tot zelfs 40%.

Heel wat gezinnen schakelden de voorbije jaren voor de verwarming van hun woning over van mazout naar aardgas. Hierdoor worden heel wat oude stookolietanks buiten gebruik gesteld. Om te helpen bij het verwijderen van die oude, niet meer gebruikte stookolietanks organiseerde de gemeente Grimbergen een collectieve sanering. In groep kan de sanering immers goedkoper worden uitgevoerd. “En dat is ook goed voor het milieu, want oude tanks beginnen na een tijd te lekken waardoor de overgebleven mazout in het grondwater terecht kan komen. Voor ondergrondse en grote bovengrondse tanks is zo’n sanering door een stookolietechnicus overigens verplicht. Na de sanering krijgt de bewoner een attest van buitengebruikstelling", verduidelijkt schepen van Leefmilieu Eddie Boelens. Het initiatief van de gemeente sloeg meteen aan want 191 gezinnen tekenden in voor de groepsanering. Het bedrijf All-in Tankservice leverde de voordeligste offerte waardoor de gezinnen kunnen genieten van een korting tot 40%. De gemeente wil de saneringsactie herhalen als er nieuwe vragen zouden komen vanuit de bevolking.