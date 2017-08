Bijna 3 miljoen euro voor ontsluiting Zoniënwoud in Groenendaal

Met een subsidie van bijna 3 miljoen euro wil minister Ben Weyts (NV-A) via Toerisme Vlaanderen het Zoniënwoud op de site Groenendaal beter ontsluiten. Ook 5 andere unieke toeristische attracties krijgen een stevige subsidie. Die moeten Vlaanderen nog aantrekkelijker maken voor een internationaal publiek.

Vlaanderen heeft al veel toeristische troeven, maar het internationale publiek is altijd op zoek naar nieuwe belevingen. Uit recent onderzoek van Toerisme Vlaanderen blijkt dat 40% van de buitenlandse reizigers op zoek is naar opvallende blikvangers. “Ik investeer daarom gericht in ambitieuze attracties die Vlaanderen als toeristische bestemming naar een hoger niveau tillen”, zegt Weyts. Een professionele jury heeft daarom de ingediende businessplannen beoordeeld op basis van duidelijke criteria. Behalve een zekere schaalgrootte en een duidelijke historische meerwaarde, moeten de nieuwe toeristische attracties ook kwaliteitsvol zijn, het merk ‘Vlaanderen’ versterken en internationale allure bezitten.

Een van die attracties is het Zoniënwoud dat kan rekenen op een subsidie van 2.894.027 euro. Met deze subsidie wil Weyts het Zoniënwoud beter ontsluiten voor toeristen uit binnen- én buitenland. De site Groenendaal wordt ingericht als een toegangspoort tot het Zoniënwoud, met onder meer twee uitkijkpunten, een boomtoppenpad en een belevingspad (met respect voor de aanwezige flora en fauna). Deze attracties worden allemaal uitgerust met de meest recente technologieën en innovatieve belevingselementen. Er wordt gemikt op een breed familiepubliek, met onder meer enkele bijzondere speelplekken in het bos.