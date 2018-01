Bijna 5250 vacatures raken niet ingevuld in Vlaams-Brabant

Bijna 5250 openstaande vacatures in Vlaams-Brabant raakten in 2017 niet ingevuld. Dat is ongeveer 10% van alle vacatures die VDAB in onze provincie vorig jaar rechtstreeks ontving van bedrijven.

In 2017 kreeg de VDAB net geen 32.000 vacatures van bedrijven, bijna hetzelfde cijfers als in 2016. Opvallend is wel het verschil tussen de regio's Leuven en Halle-Vilvoorde. In Leuven steeg het aantal vacatures met 14,1%. In onze regio viel het aantal vacaturs met 8,7% terug. Dat is volgens VDAB te wijten aan een daling van de vacatures in de informatica-, media- en telecomsector. Sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in Halle-Vilvoorde.

Van al die vacatures stonden er eind 2017 nog zo'n 5250 open. Een stijging met 10,6%. Ook hier is een opvallend verschil tussen de regio's. In Leuven stond 27,7% meer vacatures open tegenover 2016, in Halle-Vilvoorde amper 1,7%.