Bijna 7000 extra fruitbomen en stukken haag geplant in Noordwest-Brabant

Tijdens de plantactie van Regionaal Landschap Groene Corridor zijn zaterdag bijna 7000 stuks streekeigen plantgoed geplant. De inwoners van Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst legden zo samen 2,3 kilometer haag, heg of houtkant aan in eigen tuin en kwamen er 270 hoogstambomen bij.

Het initiatief van zaterdag ging uit van het RLGC, de provincie Vlaams-Brabant en de 12 gemeenten van Noordwest-Brabant. 233 plantgoedpakketten, goed voor 6990 stuks streekeigen plantgoed, gingen de grond in. ‘Door deze jaarlijkse fruitboom- en haagplantactie te ondersteunen, stimuleren we natuurlijkere tuinen met meer biodiversiteit”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu. “Tuinvogels en insecten vinden er voedsel en een schuilplaats. Die aanplantingen zijn ook nuttig in de strijd tegen klimaatverandering en maken woonwijken klimaatbestendig. Een boom, struik of klimplant brengt immers koelte in de zomer, zorgt voor extra zuurstof en slaat CO2 op.”

“We organiseren deze actie nu al 9 jaar, samen met de aangesloten gemeenten, zodat streekeigen plantensoorten als Gelderse roos, Rode kornoelje of Sporkehout weer in de tuin terecht komen. Ook historische variëteiten van hoogstamfruitbomen uit de regio zoals Jefkespeer of Brabanderskersen worden aangeboden. Op deze manier wordt er niet alleen aan natuur gewerkt in de open ruimte, maar ook in de woonwijken en dorpskernen. Als inwoner van Vilvoorde hecht ik dan ook veel belang aan deze actie’, zegt Magda Van Stevens, gemeenteraadslid van Vilvoorde en voorzitter van Regionaal Landschap Groene Corridor vzw.

Sinds de start van de jaarlijkse plantactie in 2009 werden al meer dan 83.000 stuks plantgoed in hagen, heggen en houtkanten, en 3.700 hoogstambomen aangeplant. Dat is goed voor meer dan 27,6 km haag, heg of houtkant en tal van hoogstamboomgaarden.