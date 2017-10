(Bijna) 95-jarige uit Dilbeek geniet met volle teugen van parachutesprong

Onder het motto 'je bent nooit te oud om je dromen in vervulling te doen gaan', trok de toen 92-jarige Karel Tilley uit Dilbeek in 1995 al naar Zeeland in Nederland om daar samen met zijn zoon Koen een parachutesprong uit te voeren. Het werd een fantastische belevenis die zodanig in de smaak viel dat Karel dit weekend een nieuwe sprong wilde maken. Zelf intussen 2 jaar ouder en binnenkort op de gezegende leeftijd van 95 jaar!

Papa Karel was zoon Koen al jaren aan het 'stalken' om de sprong met de parachute te doen. In 1995 zwichtte Koen in 1992 een eerste keer en dat deed hij dit weekend opnieuw. Net als 2 jaar geleden was Karel opvallend rustig. Hij genoot met volle teugen van dit wel heel uitzonderlijk moment. Karel en zijn zoon Koen stegen op vanop het vliegveld in Grimbergen om in Zeeland de parachutesprong tot een goed einde te brengen. Proficiat aan de moedige Dilbekenaar!

Pittig detail: tijdens zijn sprong verloor Karel zijn schoenen...Karel landde veilig en wel op kousenvoeten. Zijn schoenen liggen nu in én of andere weide....

Zie ook: http://www.ringtv.be/nieuws/92-jarige-dilbekenaar-maakt-parachutesprong