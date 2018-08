Bijna 95.000 adressen gecontroleerd door Kanaalplan

Het Kanaalplan werd begin 2016 - na de aanslagen in Parijs - uitgerold en moet de strijd tegen radicalisme in de Brusselse Kanaalzone opdrijven. Omdat ook Vilvoorde met problematiek te maken had, werd de stad ook in het plan opgenomen.

Via dat Kanaalplan werden het voorbije jaar bijna 95.000 woonstcontroles uitgevoerd. Iets meer dan 8.000 keer werd voorgesteld om een persoon uit het bevolkingsregister te schrappen. Dat is in zo’n 8,5% van de gevallen. Het merendeel van de woonstcontroles werden uitgevoerd in Brussel, maar ook in Vilvoorde werden enkele duizenden controles uitgevoerd.

Voor de woonstcontroles is geen tussenkomst van de magistraat nodig. Het gaat namelijk niet om huiszoekingen, agenten mogen pas de woning betreden als de bewoner zijn of haar toestemming geeft. Die controles zijn niet alleen belangrijk in de strijd tegen terreur. Ze leggen ook fraude met sociale uitkeringen en stedenbouwkundig misdrijven bloot.