BIN ‘Drie Linden’ wordt uitgebreid naar volledig grondgebied Diegem

Het Buurt Informatie Netwerk in de wijk 'Drie Linden' dat in september vorig jaar werd opgericht, neemt uitbreiding naar het volledige grondgebied van Diegem.

Op 26 september 2016 werd in Diegem een BIN opgericht in de Drie Lindenwijk. BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk en is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners en de lokale politie. De bedoeling is dat via een BIN inwoners sneller feiten gaan melden aan de politie. Die alarmeert op haar beurt de inwoners bij eventuele verdachte feiten.

Al snel bleek er ook buiten deze wijk interesse voor het oprichten van een BIN. De mogelijkheden werden grondig bekeken en na een evaluatie werd beslist om de werking uit te breiden naar het volledige grondgebied van Diegem. In de politiezone VIMA (Vilvoorde / Machelen) zijn er ook in Machelen en Koningslo BIN's actief.