BIN-netwerken doen aantal inbraken dalen

De gemeente Dilbeek telt intussen vijf Buurt Informatie Netwerken of BIN’s. En dat werpt z’n vruchten af. Het aantal inbraken in de BIN-wijken daalt.

In het Dilbeekse gemeentehuis werd onlangs het vijfde BIN-charter ondertekend in evenveel jaar. Zo’n Buurt Informatie Netwerk is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeentebestuur en bewoners van een bepaalde wijk. Zij geven informatie en verdachte zaken aan mekaar door. Het vijfde BIN is er één in de wijk Kalenberg en de omgeving van de Broekstraat. Eerder werden er al BIN’s gevormd in de Kaudenaardewijk, het centrum van Dilbeek, 'De Wijk' in Schepdaal en het

Savio. Wellicht krijgt ook Groot-Bijgaarden binnenkort z’n BIN. En dat verheugt het gemeentebestuur en de politie, want de BIN’s maken volgens hen ook echt een verschil in de strijd tegen criminaliteit. "Dit is absoluut een goede zaak", stelde hij. "We zien immers steeds een daling van inbraken in wijken waar BIN's actief zijn”, stelt politiekorpschef Arnoud Vermoesen.