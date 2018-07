Binnen 3 jaar 24 kilo minder afval in Merchtem

De doelstellingen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor de gemeenten zijn niet min: het aantal kilo restafval moet voor Merchtem van 140 naar 116 in 2022. De nieuwe afvalintercommunale Intradura -die naast Merchtem ook 18 andere gemeenten omvat- besliste eerder om pas op 1 januari 2019 grote wijzigingen in recyclageparken toe te staan. Het Merchtemse schepencollege wil gezien de heel scherpe deadline voor vermindering van het restafval niet zolang wachten en nam nu zélf al beslissingen.

Bevoegd schepen van Milieu David De Valck (Open VLD): "We starten al op 1 september omdat we geen jaar willen verliezen. Als de gemeente nu geen beslissingen neemt, dan verliezen we in 2019 een jaar (o.a. door de verkiezingen) en binnen een maand al wordt de afvalkalender gedrukt. Als we de OVAM-doelstelling van 24 kilo minder restafval per inwoner per jaar in 2022 niet halen, verliezen we subsidies. Merchtem is voortrekker qua afvalbeleid en steekt daarom een tandje bij."

Zo besliste het schepencollege om GFT en Restafval te verzamelen in het recyclagepark. De containers zullen in het gratis gedeelte geplaatst worden. Daar kan de Merchtemnaar restafval in bruine of zwarte zak van de gemeente deponeren en ook de GFT in de zak van de gemeente. Nieuw is ook dat het snoeihout in bundel tot 1 kubieke meter mag aangeboden worden bij de wekelijkse ophaling van het GFT. De GFT-zakken -die makkelijk scheurden- worden ook verbeterd.

De perscontainer voor zachte en harde plastiek zal niet langer in het betalende gedeelte van het recyclagepark staan. De Valck: "Die perscontainer zal gebruikt worden voor het betalend grof vuil waardoor we de capaciteit daarvoor vergroten. Er komt een nieuwe perscontainer voor harde en zachte plastiek in het gratis gedeelte van het recyclagepark. Dat plan willen we ook starten op 1 september.”

(Foto recyclagepark: Joris Herpol)