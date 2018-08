Binnen- en buitenring afgesloten door brandende vrachtwagen

De Ring rond Brussel is ter hoogte van afrit 21 in Halle in beide richtingen afgesloten door een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen. Die is volledig uitgebrand. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagen is in volle avondspits tegen de middenberm gebotst en op zijn zijkant tot stilstand gekomen. De vrachtwagen - geladen met papier - vatte meteen vuur en is nagenoeg volledig uitgebrand. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

De vrachtwagen staat net onder de een brug ter hoogte van de Drasop in Halle. Omdat het vuur mogelijk schade heeft aangericht aan de brug, moet de stabiliteit ervan gecontroleerd worden door ingenieurs. Daarom werd zowel de binnen- als buitenring om 18u00 volledig afgesloten. Ook de brug ter hoogte van Essenbeek is volledig afgesloten.

Wanneer de Ring rond Brussel opnieuw open gaat, is nog onduidelijk. In de omgeving is een rookpluim kilometers ver te zien. Buurtbewoners maken ook meldingen van verschillende ontploffingen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden en via de binnenring om te rijden. Houd daarbij wel rekening met ernstige vertragingen.

Foto: © Dirk De Waal

