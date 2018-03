Binnenkort autodelen in Opwijk

“Een oproep naar geïnteresseerden bleek een onverhoopt succes,” zeggen Evi Verdoodt en Florent Verberckmoes van Opwijk 2040. “We willen zeer binnenkort dan ook van start met een echte autodeelgroep in Opwijk.” “Autodelen wordt vooral geassocieerd met een stedelijke context. Toch was het een van de thema’s die naar voor kwamen om mee aan de slag te gaan, tijdens onze lokale inspiratiedag duurzaamheid in mei vorig jaar,” zegt Tom Bosman van Opwijk 2040. "Je kan denken en praten over duurzaamheid of je kan concrete actie ondernemen. Wij kiezen voor het laatste."

Concreet zullen binnenkort auto-eigenaars hun auto door anderen laten gebruiken en dat in ruil voor een kilometervergoeding. Het gaat met andere woorden om particulier autodelen in Opwijk. “We willen de drempels weghalen om aan te sluiten bij een autodeelgroep. We zijn er van overtuigd dat er heel wat potentieel is in Opwijk. Autodelen is ideaal voor wie geen auto heeft, maar er af en toe één of een tweede wil gebruiken, de eigen auto weinig gebruikt of overweegt om een (tweede) auto te kopen,” somt Florent Verberckmoes op. Meer info over het autodelen in Opwijk vind je op www.opwijk2040.be.