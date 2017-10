Binnenkort betalend parkeren aan station Ternat

De gemeente Ternat werkt aan een nieuw parkeerbeleid voor de stationsomgeving en andere drukke plaatsen. Zolang dat er niet is, moeten parkeerders aan het station niet betalen. Het nieuwe plan zal flankerende maatregelen bevatten voor de op til zijnde betaalparking aan het station.

De NMBS werkt in Ternat, zoals bekend, aan betalend parkeren voor wie de wagen aan het station achterlaat. Burgemeester Luc Wachtelaer (LVB) bevestigde aan onze redactie dat volop gewerkt wordt aan een aangepast parkeerbeleid, dat idealiter op 1 januari in werking treedt. Dat kadert in een ruimer mobiliteitsplan voor de hele gemeente.

Waar je zal moeten betalen voor langparkeren, moet nog bepaald worden. Naast het station is ook het marktplein een mogelijke locatie. Op 9 november komt een mobiliteitscommissie samen om het parkeerbeleid verder op punt te stellen.

Wachtelaer denkt wel aan de invoering van een inwonerskaart, zodat de bewoners gratis kunnen blijven parkeren op de betalende plaatsen. De eerste inwonerskaart per gezin zou gratis zijn. En er zouden ook nog andere flankerende maatregelen komen.

Oppositiepartij CD&V en Volks leverde reeds felle kritiek op de betaalparking. Zij eisen een derdebetalerssysteem tussen de gemeente en de NMBS, waarbij de gemeente o.a. de parkeerkost zou betalen van inwoners met een treinabonnement. Ze vragen ook verscherpte controles met GAS-boetes op het langparkeren in de omliggende straten, zodat handelaars en bewoners niet de dupe worden van de betaalparking.