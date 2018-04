Binnenkort een balletje slaan op nieuwe golfterreinen in Halle, Asse of Zemst?

De provincie selecteerde de vijf regio’s op basis van de reeds bestaande golfterreinen in de provincie. Zowel in Asse, Halle, Zemst, Leuven en Tienen is er plaats om een nieuw golfterrein van negen holes te ontwikkelen. Daar is telkens een terrein van zo’n twintig hectare voor nodig.

Elke regio heeft zijn eigen voorwaarden in verband met natuurontwikkeling, landbouwimpact en verkeersafwikkeling. Het is bovendien ook niet zeker dat er effectief nieuwe golfterreinen gebouwd zullen worden. Met de toewijzing van de locaties wil de provincie privé-investeerders een aanzet geven om via een publiek-private samenwerking te investeren.

Golf Vlaanderen telt in Vlaams-Brabant bijna 6.000 golfers.