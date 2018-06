Binnenkort ook trajectcontrole op Waterloosesteenweg Sint-Genesius-Rode

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) lanceerde vandaag 34 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen. Volgend jaar volgen er nog eens vijftig en moeten ook de eerste veertig locaties op autosnelwegen worden uitgerust met camera’s. In onze regio staan nieuwe trajectcontroles op de Waterloosesteenweg in Sint-Genesius-Rode gepland.

Minister Weyts gelooft hard in trajectcontroles: “het is rechtvaardig én efficiënt in onze strijd voor minder verkeersdoden,” zegt hij. “Je wordt niet gepakt op een momentopname, maar krijgt alleen een boete als je over langere afstand volgehouden te snel rijdt.” Weyts stelde in 2015 samen met het nieuwe Vlaamse Huis voor de Verkeersveiligheid een omvattend verkeersveiligheidsplan op om het aantal verkeersdoden te verminderen.

In onze regio zijn er al trajectcontroles op de Ninoofsesteenweg in Lennik en Dilbeek, op de Lenniksebaan in Lennik en Sint-Pieters-Leeuw, op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw en op de Steenweg Asse in Herne. Nu komen er dus ook controles op de Waterloosesteenweg in Sint-Genesius-Rode.