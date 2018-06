Blauwe zone aan station Edingen doorn in het oog voor Herne

Herne legt zich neer bij de blauwe zone die de Henegouwse stad Edingen invoert aan haar station. Dat station wordt vaak gebruikt door pendelaars uit Herne en omstreken, waardoor zij straks nog moeilijker een parkeerplaats zullen vinden. Maar Herne blijft niet bij de pakken zitten, want sinds vandaag heeft het zekerheid over de uitbreiding van de parking aan het eigen station.

Rondom de straten van het station van Edingen - dagelijks goed voor 3.000 pendelaars - wordt elk open plekje ingenomen door auto's. Om die parkeerdruk aan te pakken, voerde Edingen onlangs een blauwe zone in rondom het station. Met grote gevolgen voor de vele pendelaars uit het Pajottenland die het station gebruiken, zegt burgemeester Kris Poelaert van Herne: “de zone die nu is uitgetekend zorgt ervoor dat mensen erg ver moeten gaan parkeren. Wij betreuren dat, omdat we het openbaar vervoer moeten promoten en deze beslissing daarmee in strijd is.”

De nieuwe blauwe zone is eigenlijk het gevolg van een dispuut tussen Edingen en de NMBS. Zij maken al jaren ruzie over een uitbreiding van de stationsparking. Omdat die op zich laat wachten, heeft Herne dan maar extra parking gevraagd voor het station in de eigen gemeente. Met succes: “we vernamen vandaag dat de NMBS dertig tot veertig plaatsen extra zal creëren,” zegt Poelaert.

De werkzaamheden daarvoor zouden na de zomervakantie al klaar zijn. In 2019 volgt dan een volledige heraanleg van de parking. Ook dan zullen echter nog veel mensen richting Edingen trekken, omdat er meer verbindingen zijn.