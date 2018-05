Blije Bijenbal in Plantentuin Meise

In de Plantentuin van Meise vierden meer dan 400 leerlingen uit 4 basisscholen in Meise vandaag het Blije Bijenbal. Dat kadert in de 'Week van de Bij', een project dat het Departement Omgeving al voor de vijfde keer organiseert.

De 'Week van de Bij' staat ieder jaar in een andere provincie op de agenda en dit jaar is het de beurt aan de provincie Vlaams-Brabant. In de Plantentuin van Meise konden de leerlingen genieten van verschillende workshops en activiteiten. Op die manier kwamen ze meer te weten over de bij, een dier dat de kinderen nog vaak angst inboezemt. Die angst overwinnen en het net van de bij duidelijk maken, dat was precies de bedoeling van de dag van vandaag.

De leerrijke dag in de Plantentuin werd afgesloten met een bijentoneel en een heus bijenbal. Wie zelf zin heeft in een bijenfeest, kan op 27 mei terecht in de Plantentuin van Meise. De toegang tot het park is die dag gratis.