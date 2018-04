Bloedinzameling loopt niet van een leien dakje

De wachttijden bij de bloedafnames van het Rode Kruis waren maandag in Trefcentrum Solleveld in Sint-Martens-Bodegem een pak langer dan gewoonlijk. Voor sommige bloeddonors liep de wachttijd zo lang op dat ze terug naar huis keerden. "Al hebben we gelukkig een 'trouw' publiek", zegt Paul Van den Bosch van Rode Kruis Dilbeek. "Vele donoren keerden uiteindelijk terug zodat het aantal bloedafnames uiteindelijk ongeveer gelijk was aan de voorgaande keren."



Donorcontacttijd

Dat er langer gewacht moest worden, is een gevolg van een testprocedure opgelegd door Rode Kruis Vlaanderen. Paul Van den Bosch gaf zijn ongenoegen hierover intussen door aan de hoofdorganisatie.



"We zijn inderdaad een licht gewijzigde opstelling aan het testen op alle mobiele collectes van Rode Kruis-Vlaanderen die deze paasvakantie plaatsvinden", legt An Luyten van Rode Kruis uit. "Normaal gezien hebben we een aparte etiketteerpost en moet het afnamepersoneel dus tot daar gaan met de staaltjes om ze daar te labelen. Bij de test die nu plaats vindt worden de afnamesets geëtiketteerd tussen de afnamebedden. Onze bedoeling is om hierdoor veiliger te werken en meer donorcontacttijd te creëren, zodat het voor de donor ook een aangenamere bloedgift wordt."



Kinderziektes

Maar die testfase blijkt in Sint-Martens-Bodegem dus niet echt vlot te zijn verlopen. "Er blijken inderdaad wachtrijen geweest te zijn bij deze specifieke bloedinzameling", zegt Luyten. "Wij wensen ons daar uitdrukkelijk voor te verontschuldigen. We nemen de feedback mee bij de evaluatie van deze test. Bij een nieuwe procedure komen helaas kinderziektes kijken. We doen er alles aan om het voor een donor zo aangenaam mogelijk maken. We hebben ook heel veel respect voor de 180.000 donoren die volledig vrijwillig tijd vrijmaken om andere mensen met hun bloed te helpen en zelfs te redden. We hopen op hun begrip, want ze zijn en blijven van levensbelang voor heel wat zieke en zwakke mensen."