Bloedmaan: geduld bezoekers MIRA op de proef gesteld

Tussen 21h30 en 23h15 was er een totale maansverduistering, maar die is in Grimbergen niet te zien geweest. "Op het ogenblik dat de maan door de wolken brak was de verduistering al wat aan het afnemen en was deze nog enkel aan de linkerkant van het hemellichaam te zien", aldus Mollet.

Naar aanleiding van de maansverduistering opende de volkssterrenwacht gisterenavond de deuren tot 01.00 uur 's nachts.