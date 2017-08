Bloemenzaak in ouderlijk huis in Kampenhout

In de Oudestraat, op de grens tussen Kampenhout en Boortmeerbeek, voert Aquafin rioleringswerken uit. Die gaan nog lang duren en daarom hebben enkele handelaars hun zaak tijdelijk elders ondergebracht. Mark Van Win verhuisde zijn bloemenzaak naar zijn ouderlijk huis, een kilometer verderop in Boortmeerbeek.

Volgens Mark Van Win gaan de werken langer duren dan voorzien. "Dus heb je gewoon de keuze: ofwel doe je niets en dan ga je failliet als kleine zelfstandige, ofwel zoek je een oplossing. Mijn ouders zijn zo vriendelijk geweest om de beschikbare ruimte in hun woning aan te bieden".

Mark heeft zijn pop-up zaak al sinds juni en gelukkig heeft hij een trouwe klantenkring die een omweg best ziet zitten! ''De mensen volgen mij gewoon en ik krijg er zelfs extra klanten bij", zegt Mark. "De mensen appreciëren het ook als je als zelfstandige iets aanbiedt dat anders is en dat je een oplossing zoekt en niet altijd zit te zagen of te zeuren."

(Kijk ook vanavond naar het nieuws op RINGtv)